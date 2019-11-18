大陸解放軍駐港部隊16日突然現身香港街頭清除路障，當中部分軍人穿著的球衣背上印有「雪楓特戰營」或「特戰八連」等字樣，港媒報導，這些軍人來頭不小，他們是精銳反恐部隊，甚至被譽為解放軍「最強反恐特戰隊」。

16日，約50名駐港解放軍部隊突然現身香港街頭清理路障，當中多人穿著印有「雪楓特戰營」或「特戰八連」等字樣的球衣，港媒起底，這些軍人大有來頭，他們是精銳反恐部隊，甚至被譽為解放軍「最強反恐特戰隊」。

解放軍駐港部隊16日出營，協助清理街道上的路障，其中部分軍人穿著的螢光橘、螢光藍球衣上印有「雪楓特戰營」或「特戰八連」等字樣，港媒指這些軍人是精銳反恐部隊。

約50名解放軍駐港軍人周六下午突然出營，在營區外圍道路上清除示威人士設置的路障，引發各界關注。儘管港府及陸官媒《環球時報》隨後澄清解放軍此舉是「自發性」行動，沒有任何政治意圖，呼籲不要過度解讀，不過部分軍人穿著的螢光橘、螢光藍背心球衣背上印有「雪楓特戰營」或「特戰八連」等字樣，港媒起底，這批軍人是一批精銳反恐部隊。

Some PLA soldiers wore shirts with 雪楓特戰營 & 特戰八連 on them - names of elite teams. ‘Coincidentally’, Chinese media have articles about their history & strengths today.



Are they the real team members, or is this a scare tactic? I asked them, no reply.



(Stand News photo) pic.twitter.com/ilbuExD1AK — Kris Cheng (@krislc) November 16, 2019

據香港01報導，「雪楓特戰營」實際上源自於抗日名將彭雪楓創建的「雪楓旅」，1938年彭雪楓在河南創建新四軍抗日先遣大隊，隨後演變成特種大隊。目前「雪楓特戰營」隸屬解放軍西部戰區轄下的「特戰八連」，是一支反恐特戰部隊，主要負責反恐、偵查、應變突發狀況等特種任務，新疆、西藏等都列為管轄範圍。

報導說，「特戰八連」隊員個個配備精良、文武兼備，除了熟悉槍械、戰術、戰技等實戰技術，成員全數也都有高中以上學歷，當中有3人甚至是大學畢業。他們多次接受魔鬼訓練，包括在高山、雪原、叢林等艱困環境中受訓，每位隊員至少得熟悉6種輕型武器，此外還得會跳傘、攀登、格鬥等。近年，「特戰八連」更曾赴南美、歐洲等地與他國反恐部隊一較高下。

另據香港《南華早報》報導，上周大陸央視軍事頻道一個特別節目還放送「雪楓特戰營」軍人未帶任何防護面具、在充滿催淚瓦斯的房間內搜尋目標的演練畫面。

目前尚不清楚這批精銳反恐部隊已進駐香港多久，不過報導指出，8月底解放軍駐港部隊進行第22次例行輪換，與往年不同的是，當時官方並未明白指出輪換的部隊數目及裝備未變。

澳門軍事觀察家黃東（Antony Wong Dong）分析，周六解放軍部隊突然現蹤香港街頭，此舉對不同人士傳遞了不同訊息，除了向親中派陣營表達支持，另外也直接提醒抗議人士「解放軍在港駐有部隊」，溫和向激進份子傳遞警告。

不過解放軍直接穿著印有「雪楓特戰營」、「特戰八連」等代表反恐特種部隊字樣的球衣，也讓人出現其他疑慮，黃東質疑，「（雪楓特戰營）來自大陸西部，他們應該出現在香港嗎？他們是在輪換時抵港嗎？」或者清路障事件只是「試水」，他揣測，下次解放軍出營時，恐怕就不只是出現在軍營外圍，甚至「可能多走幾條街」。

(中時電子報)