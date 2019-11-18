親民黨總統參選人宋楚瑜表態投入2020總統大選，為選情投下不小變數，而外界關注，宋過往偏泛藍色彩，他的參選恐影響國民黨總統選情。對此，國民黨總統參選人韓國瑜陣營不具名人士向媒體回應指出，宋參選基本上應影響到民進黨蔡英文選情較多，且更重要的是，宋楚瑜這次得到的票，將以大概估計佔3%的「郭粉」，以及原來親民黨鐵粉為主。。

據《風傳媒》報導，韓營消息暨操盤人士向該媒體透露，認為宋楚瑜參選對大選整體影響有限，該人士認為，郭台銘和宋楚瑜此次的結盟，宋參選基本是鴻海創辦人郭台銘「借親民黨的殼」，影響到蔡的選票較多。因此，宋楚瑜這次得到的票，將以大概估計佔3%的「郭粉」，以及原來親民黨鐵粉為主。

親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選總統，副手人選為前聯廣董事長余湘，他還以「終局之戰」、「獨孤求敗」形容此次心境。宋楚瑜宣布第四度問鼎總統大位，他表示，參選的主要動機之一，是要幫助台灣人民解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的約制。

對於宋參選，韓營發言人何庭歡說，希望這次總統選舉是一場公平競爭，期待能有公正、公開、公平的政見論述或辯論會，讓人民能回歸政策理性思考，什麼樣的領導人是國家所需要，再來投下手中的選票，同時讓台灣再次示範一場優質的民主政治選舉，也讓整個華人世界、全世界為台灣的民主，感到驕傲。

宋楚瑜也在今天上午11點搶先韓國瑜，正式登記參選，成為總統候選人。親民黨團總召李鴻鈞也提到，親民黨目前的正式論述雖然還沒出來，但在接下來會透過專業論述，讓人民有國際局勢應變、國家治理能力的人可選擇。而國民黨總統參選人韓國瑜則，也會在今天接近中午的11時30分赴中選會登記參選。

(中時電子報)