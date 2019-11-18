漳州現代農業逐漸走向科技化。（記者洪肇君攝）

記者洪肇君／福建漳州報導

第21屆漳州花卉博覽會暨第11屆農業博覽會18日上午在福建漳州市東南花都開幕，今年有逾千家台灣企業及農民團體參與。這項展會是大陸第一個冠以海峽兩岸之名的農業博覽會，歷史悠久，也是台灣農民參與度最高的展會。

來自台北的茶農陳義忠說，他是第3年來漳州參展，主打台灣高山茶和茶具，近年大陸朋友飲茶漸往高端茶具發展，他在茶葉之外輔以台灣柴燒，生意不惡。

記者採訪時，就看到兩名在地工作人員各搶先買了一個柴燒茶壼。陳義忠笑著說，千萬不要小看漳州人的購買力，這裡的人對台灣商品有天然的好奇心。

漳州市長劉遠主持開幕式，強調今年有20多個國家地區的農業相關領域人士來參加，台灣就有1120家公司前來參展，從農業生技到傳統農業機械，漳台農業緊密結合，共享發展成果。

漳州台灣農民創業園是大陸29個國家級台農產業園的第一家，從菇類、園藝、苗木、蝴蝶蘭切花、茶葉到生技菌類，產品繁複多樣。近年配合產業轉型升級，許多台農也轉向深耕在地，走向休閒觀光農業，取得不錯的成果。

(中時 )