台中國際機場國內航廈進行整體改善，預計2022年底完工。（陳淑娥攝）

台中國際機場國內航廈整體改善工程18日開工動土，蔡英文總統親自主持儀式，期許交通部能以國際標竿機場格局，擘劃未來機場發展；交通部長林佳龍表示，台中機場2040年整體規畫，以1000萬人次容量為目標，未來國道3號將從清水服務區直接開闢聯絡道銜接，5分鐘即可達機場。

台中國際機場近年客運量快速成長，航廈容量使用已趨飽和，蔡英文總統今日主持新航廈動土儀式；包括立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、沈智慧、台中市副市長楊瓊櫻等均出席；林佳龍再次宣示將提前啟動台中機場2040年整體規畫。

蔡英文表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年，「中進中出」國際旅遊模式，就是林部長打下的基礎，如今，台中機場已經有具體明確的發展方向，未來要以國際標竿機場格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。

蔡英文也指出，台中有精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場，不久前，她才來台中見證空軍新高教機出廠，機場未來發展方向，正可以結合在地資源及地方產業，跟「國機國造」政策相輔相成，成為台灣航太關聯產業發展的一環，國內航廈整體改善工程開工動土，代表邁向升級的「起手式」。

林佳龍表示，因應台中機場運量快速成長，已指示民航局提早啟動辦理「台中機場2040年整體規畫」，以1000萬人次以上容量為目標，並將同步辦理清泉崗機場陽西區發展計畫，建設經費將再增加508億元，達756億元，逐步推動民航專用跑道及其他機場設施用地建設，並將增建第三航廈。

林佳龍說，未來機場聯外交通規畫，除捷運可通到機場，國道3號也將從清水服務區，直接開闢聯絡道路直接銜接，5分鐘即可達台中國際機場。

民航局長林國顯簡報指出，台中國際機場客運量快速成長，2018年運量已達歷史高峰264萬人次，較2017年成長超過10％，已讓航廈及營運機坪面臨飽和壓力，今年2月28日已啟用7座遠端／過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力，此次辦理國內航廈整體改善工程，將投入9.9億元經費，預計於2022年底完工，屆時航廈年整體容量可增加100萬人次，達369萬人次。

民航局指出，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼 凌空翱翔 乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計，目前為二層樓建築、僅一樓提供旅客使用的國內航廈，將改建為三層樓建築，各層樓都將與國際航廈連通，使國內航廈與國際航廈之空間能有效整合共用，同時並增設空橋等設備，以提升旅客服務品質。

(中時 )