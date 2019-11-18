日本最大的入口網站和搜尋引擎之一的「 Yahoo! JAPAN」以及日本最流行的即時通訊應用軟體「LINE」今天（18日)將正式召開記者會，宣布經營合併的消息。合併成功的話，將成為日本營業額最高的網路公司。

負責經營Yahoo! JAPAN 的控股公司「ZHD」(Z HOLDINGS)以及 LINE的母公司18日將召開董事會，正式決定雙方已達成經營合併的基本協議。ZHD和LINE去年度的營業額總計約1兆1600億日圓(約台幣3292億元)，合併後將超越樂天，成為日本國內營營業額最高的網路公司。

不過，雙方的合併計畫還需要經過公正交易委員會的認可等，因此目標是在2020年之內完成經營合併。合併的內容是，擁有4成「ZHD」股分的軟體銀行公司與握有超過「LINE」7成股份的南韓入口網站公司「NEVER」各出資50%，軟銀和NEVER共同出資設立的公司將成為「ZHD」的母公司，將YAHOO與LINE納入其中。軟體銀行也會將共同出資公司納為子公司，「Z控股」的股東沒變，仍將繼續上市。

「 Yahoo! JAPAN」與LINE合併後，用戶可望達上億人規模，業務將橫跨搜尋引擎、即時通訊應用軟體、網路銷售、網路金融等，成為日本電子商務的龍頭老大。

(中時電子報)