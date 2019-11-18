星巴克這兩天買一送一！僅他們有優惠 11:292019/11/18 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 星巴克今天以及周三()11/20推出買一送一！這次僅會員有優惠。(翻攝自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天以及周三(11/20)星巴克推出買一送一優惠，並且限定是星里程會員才享有優惠。活動期間為上午11時到晚上8時，購買兩杯相同容量、口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，限當場一次領取。 此外，星巴克也已在11月6日推出了秋冬限定飲料「太妃核果風味那堤」以及「濃焦糖那堤」，「太妃核果風味那堤」是由絲滑般的現蒸牛奶加上濃縮與太妃核果風味糖漿，擠上鮮奶油，撒太妃蜜糖碎片。是每年這個季節，一定要享受的星巴克經典耶誕節慶飲料。 翻攝自 星巴克官網 (中時電子報) #星巴克 #買一送一 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海秋季食品展12日登場 台大咖食品業者搶陸商機 22:362019/11/14 財經 產創抵減稅額 六年成長2.1倍 04:092019/11/15 金融．稅務 2大利多 陸股基金大發利市 04:092019/11/15 投資理財 用電腦調風味酒廠又一力作 04:102019/11/15 時尚消費 周末前喝起來！ 今星巴克好友分享日買一送一 09:582019/11/15 生活 飛機上喝什麼最好？這飲料竟有神奇功效 12:332019/11/15 生活 高原騎士21年 封藏多年重磅回歸 04:102019/11/18 產業特刊 歐肯特軒更名 發表台灣限定版 04:102019/11/18 產業特刊 帝亞吉歐限量臻選系列 經典原酒風味 04:102019/11/18 產業特刊 跨年住凱撒最低打19折 搭高鐵車票再打7折 10:562019/11/18 生活 生活熱門新聞 雞蛋煮多久最安全？這兩種人少吃 - 生活 蘇揆顏面神經麻痺臉歪 醫這樣看 - 生活 不只肥到驚人！這3種火鍋料少吃 - 生活 她露深溝賀林志玲 網驚：路轉黑了 - 生活 星巴克這兩天買一送一！僅他們有優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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