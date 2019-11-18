今天以及周三(11/20)星巴克推出買一送一優惠，並且限定是星里程會員才享有優惠。活動期間為上午11時到晚上8時，購買兩杯相同容量、口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，限當場一次領取。

此外，星巴克也已在11月6日推出了秋冬限定飲料「太妃核果風味那堤」以及「濃焦糖那堤」，「太妃核果風味那堤」是由絲滑般的現蒸牛奶加上濃縮與太妃核果風味糖漿，擠上鮮奶油，撒太妃蜜糖碎片。是每年這個季節，一定要享受的星巴克經典耶誕節慶飲料。

翻攝自 星巴克官網

(中時電子報)