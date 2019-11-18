郭台銘今天上午親自駕駛李縉穎的競選麵包車，接送李縉穎到新北市選委會登記。（譚宇哲攝）

郭台銘今天上午親自駕駛李縉穎的競選麵包車，接送李縉穎到新北市選委會登記。（譚宇哲攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午陪同新北市第十選區（土城三峽）立委參選人李縉穎到新北市選舉委員會登記，媒體詢問郭台銘對支持者總統票意向，郭台銘說，一定要認同中華民國，話鋒一轉提到，宋楚瑜年紀雖較大，但他有做事能力，大家可以去看一下他過去的政績

郭台銘今天上午親自駕駛李縉穎的競選麵包車，接送李縉穎到新北市選委會登記，郭台銘一到場便透過麥克風廣播說，自己開車，才是真正叫庶民，更強調李縉穎一人當選，就有李父李嘉進、前立委盧嘉辰、郭台銘一起四人服務，呼籲大民支持。

被問到總統票怎麼投，郭台銘說，只要符合中華民國派的理念，會呼籲他的選民去選這些好的總統候選人，他肯定宋楚瑜的格局、深度、國際觀，還有朋友曾說，宋楚瑜如果2000年能當選，台灣現在面貌是不一樣的；郭台銘也呼籲選民回憶一下，雖然宋年紀較大，但有做事能力，可以去一下他過去的政績，台灣需要一個老沉持重的人來帶領，我們專注國會，多一點人為年輕人發聲。

媒體詢問郭台銘，宋楚瑜是否討論過若當選將會郭擔任閣揆？郭台銘說，沒有，他不支持哪一個黨，希望符合中華民國理念的人選，自己完全是協助立法院，訂定0到6歲國家養政見，一定要把他推動成功。

(中時 )