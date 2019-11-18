第五屆中華文化論壇於18日在北京大學舉行，國台辦主任劉結一蒞臨致詞，劉結一首先對前來參加論壇的台灣朋友表達由衷謝意，並表示今年1月2日習近平總書記在發表告台灣同胞書40週年紀念會的重要講話中強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根岸和歸屬，兩岸同胞要傳承中華優秀傳統文化，推動實現創造性轉化、創新型發展。

劉結一表示，中華文化論壇創辦至今，秉持傳承弘揚中華優秀文化築基，為兩岸有識之士共議中華文化的固本開芯、共促兩岸文化交流合作搭建重要平台，本屆論壇以「共同傳承中華文化、實現同胞心靈契合」展開研討。

此次台灣方面受邀前來參加的主賓為前行政院長、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄。劉兆玄在會上致詞時表示，祝賀北京大學舉辦的中華文化論壇邁入第五屆，這需要有心人共同堅持努力才能做到，這個論壇已經有了自己的品牌。

(旺報 )