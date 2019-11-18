高市觀光局主祕高美蘭無端捲入市長韓國瑜購屋風波，今她透過新聞局發表4點聲明指出，政治的紛擾已經讓一切失焦，同時也為避免有行政不中立疑慮，即日起將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間。

高美蘭在聲明的標題寫到「是非自有曲直，公道自在人心」，她提到，自己初次擔任公職，第一次進行財產申報，依表單認定申報。如有因不了解規定的疏忽，必完全接受指正，絕非刻意申報不實。

她指出，依據規定，現金、存款及股票（當時理解以每股面額10元計算）未達100萬元的申報門檻即可不申報，因此她及配偶存款呈現上為零。

她也強調，自己房產投資都是許多年前的往事，當時並非公職，資產的增減有一定的過程，全都是個人努力的痕跡，亦非倚靠公職身份非法取得，但議員刻意且惡意的解讀，令人遺憾。她既無貪凟，亦無財產無由爆增，卻要受到這樣的指控，「唯有相信公道自在人心，自有還我清白之時」。

她在聲明中也表示，她主修行銷管理，創業期間亦投入整合行銷業務，對於城市觀光自有熱情及想法，這也是她到任高雄的原因。期盼各界共同為高雄的發光發熱打拼，就此拋開政黨的糾結與對立，勿再因政治的攻防而嚴重影響到公義的判斷。

最後她表示，目前政治的紛擾已經讓一切失焦，同時也為避免有行政不中立之疑慮，自即日起，本人將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間；期待觀光局同仁可以因此專心推廣觀光，免受太多政治因素干擾。

(中時 )