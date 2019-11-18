台北一家日商投資公司的男協理，疑似因為不滿女副總「空降」，認為她能力不足管理公司，竟在公司的LINE群組裡飆罵「看門狗都當不好」、「不接受與廢材為伍」等語。女副總提告誹謗，台北地院判男協理拘役40天，得易科罰金4萬元。

根據判決書，男協理任職的公司，是由一間日本公司投資。2017年10月，日本母公司指派一名女姓副總經理，管理該公司。男協理疑似不滿女副總未協助其他員工、工作能力不足，竟直接在公司群組飆罵「看門狗都當不好」、「不接受與廢材為伍」、「X副總你的能耐只能去樓下7-11跟漢堡王打工而已」、勸你直接從13樓跳下去吧! 泥棒小偷!」；

另在個人臉書寫「公司裡面的一個牝雞司晨廢材」、「Useless bitch! 死! 沒用的婊子！死！」、「Useless bitch!!!fuck u junk!!!」等語。

台北地院審理認為，男協理不用理性方式處理和女副總之間紛爭，竟在特定多數人得以共見的公司LINE群組內，以文字侮辱、誹謗女副總，實非可取，判決拘役40天，得易科罰金4萬元，以資懲儆。

(中時電子報)