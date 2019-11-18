大專校院治療及復健學類學生數—按學制別分

98 至 107 年通過物理、職能、語言治療師及聽力師專技高考及格人數

高齡社會來臨，教育部日前公布「大專校院治療及復健學類人才培育概況」，發現相關科系就讀人數20年成長4.3倍。

依據衛福部長照計畫2.0推估，115年將需要長期照護人數77萬餘人，較107年增加17.4萬人；復以預防醫學與體適能運動興起、職場壓力挑戰，提高國人的紓壓、保健頻率，健康體能、預防傷害、延緩衰老等問題亦漸受重視，致支撐治療及復健人才需求。

治療及復健學類可再細分為物理治療、職能治療、語言治療與聽力、其他治療及復健（如運動醫學、健康照護、早期療育）等4類。教育部統計發現，87學年開設治療及復健學類的大專校院僅9所、學生數2439人，至107學年已增至19所，學生數1萬588人，是20年前的4.3倍，較97學年亦增加二成。

調查結果指出，按學類區分，107學年以「物理治療」5195人(占49.1％)最多，「職能治療」2160人(占20.4％)次之，「語言治療與聽力」1190人(占11.2％)，「其他治療及復健」2043人(占19.3％)；與97學年結構比較，「職能治療」、「語言治療與聽力」各增加4.8％及7.2％，「物理治療」、「其他治療及復健」則各減8.0％及4.0％。

觀察各學制學生數，87學年以學士班1782人(占73.1％)為主，專科637人(占26.1％)次之，88、89學年因仁德、樹人、慈惠3所職校相繼升格為護專，致專科人數占比一路攀升至94學年46.1％。

學士班占比雖下降走低，惟近幾年因職能治療、語言治療與聽力、運動醫學等新興學系崛起，致107學年學士班人數達5834人，續創新高，占比亦回升至55.1％；另碩士班於86學年開辦，學生數由87學年20人攀升至107學年527人，博士生也從93學年開辦時的7人逐年增加至107學年101人，其中博士生較上學年增加33人，係因部分研究所將課程內容由「護理照護」調整以「治療及復建」為主所致。

累計98至107年，「物理治療」、「職能治療」及「語言治療與聽力」等3個細學類學士、副學士畢業生各是9400人、3762人，同期通過物理、職能、語言治療師及聽力師等專技高考及格者各是7636人及1800人，顯示大多數畢業生仍選擇投入醫療保健服務及取得執業證照。

(旺報 )