郭姓男子去年與同居的直播主女友分手後，持鑰匙闖入前女友住處，偷走手機還錄到前女友和其他男子疑似嘿咻淫叫聲音，恐嚇要把私密音檔傳給粉絲聽，被控妨害祕密、侵入住居等罪，台北地檢署調查時，郭男當庭認錯並賠償前女友16萬元，檢方今給予郭男緩起訴處分。
檢警調查，去年6月，郭男因不滿從事直播主的前女友，為了「抖內」，而與其他男子過從甚密起口角，雙方分手後，郭男仍痴纏前女友，未歸還前女友住處鑰匙。
去年8月，2人再度爭吵，郭男持鑰匙闖入原住處，偷走前女友手機。郭為了解前女友交友狀況，將自己的手機藏在前女友住處並開啟錄音功能錄音。
郭錄下前女友與陌生男子嘿咻的音檔後，憤而傳訊息給前女友，指稱有她的私密音檔，前女友才驚覺住處被郭男闖入，報警處理，郭被依傷害、侵入住居、妨害祕密、竊盜、恐嚇、強制6罪送辦。
檢方調查時，郭坦承犯行，願賠償和解，並當庭拿出16萬元。前女友撤回傷害、侵入住居、妨害祕密等罪告訴，郭另涉及竊盜、恐嚇、強制等公訴罪，檢方審酌雙方已和解賠償，今給予郭男緩起訴處分，期限1年。
(中時 )
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