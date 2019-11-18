民進黨立委劉櫂豪（左）及國民黨平地原住民立委廖國棟（右）今天完成登記。（莊哲權攝）

國民黨平地原住民立委廖國棟今天完成登記。（莊哲權攝）

劉櫂豪登記

立委登記起跑，國民黨平地原住民立委廖國棟，及民進黨現任立委劉櫂豪，今天上午先後在支持者簇擁下，高呼口號完成登記，劉櫂豪表示，過去10幾年來到台東每個角落聆聽鄉親對這塊土地的期待，大家對他的支持，都將成為台東的力量。

劉櫂豪今天上午7點到8點半，就到台東市鯉魚山下，向晨起運動的民眾及菜販問好、奉茶，不錯過每雙手，不少民眾豎起大拇指喊加油。10點左右近在百位支持者陪同下，在縣府大門口高呼「凍蒜」，隨後完成登記。

劉櫂豪表示，完成登記後，選戰進入另一階段，但這不是選舉的開始，其實他過去10幾年來就已積極走訪台東每一個角落，感謝選民對他的支持，8年前讓他進入立法院，他也用心的為台東爭取建設，包括400億元的花東鐵路雙軌化，正在進行環評，南迴公路拓寬將在12月20日通車、南迴鐵路電氣化也將在明年通車。

劉櫂豪感謝選民支持，也希望大家繼續支持認真打拚、 腳踏實地的的台東子弟劉櫂豪，大家對他的支持都將成為台東的力量，台東如果顧得好，相信就是對台灣最美好的祝福。

(中時 )