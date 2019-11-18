漳州農博會、花博會每年都吸引眾多台商台企業參展。（記者洪肇君攝）

台灣高山茶照慣例是大陸人最喜歡試飲的攤位。（記者洪肇君攝）

記者洪肇君／福建漳州報導

「我是聽說漳州購買力很強，第一次來試水溫」來自鶯歌的劉政揚，將他家原創的手繪黃金瓷器帶到漳州農博會，一只黃金碗訂價3200人民幣，富麗貴氣的天球瓶一隻就要32800人民幣。他有信心能在漳州打開市場。

自稱參與過大陸各省市展會的劉政揚，印象最深刻在昆明，有位家庭主婦看上他的黃金碗，不先殺價，而是問帶了幾只碗過來，「他們家三代同堂十口人，湊不足十個碗就不買」。還好那回劉政揚帶了12只碗參展，第一天就賣到剩兩只當展示品。

還有一次遇上傳說中的款爺（土豪之意），隨手點著櫃台上的梅瓶、天球瓶、黃金瓷盤跟杯盞，「這個這個跟這個」，然後問他能給多少折扣。劉政揚給了六折價，當場結算近9萬人民幣，對方很豪爽的買單。

劉政揚說，漳州農博會雖然在三級城市舉辦，但這個展會的歷史太悠久了，全大陸各省市的農業企業都會來，還有國際客商，購買力不可小覷，所以他才扛著十多算的黃金手繪瓷來試水溫，希望可以開拓閩南市場。

(中時 )