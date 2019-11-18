圖左為徒弟「傑西」（亞倫保羅飾）與毒師「老白」（布萊恩克萊斯頓飾）。(圖／索尼影視提供)

《絕命毒師》預告。(影／取自AXN的YOUTUBE)

「史上最偉大的電視劇」將登上AXN頻道！獲IMDb 9.5分高評價的經典神作《絕命毒師》（Breaking Bad）全5季，25日起週一至週五晚間7點至9點，AXN 67台首度播出。看演技精湛內斂的布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）飾演的「老白」（Walter White），如何從癌末的化學老師化身為亡命之徒，以及將壞小子本色發揮得淋漓盡致的亞倫保羅（Aaron Paul）飾演的「傑西」（Jesse Pinkman），如何從不良學生成為毒師的絕命搭檔！

為了帶給觀眾更豐富多元的影集陣容，AXN頻道將首度熱映現代西部犯罪影集《絕命毒師》。劇情描述高中化學老師華特（綽號「老白」），得知自己罹患肺癌末期後，為了養活17歲患有腦性麻痺的兒子及妻子，與其毒販學生「傑西」合謀，鋌而走險走上製毒的不歸路。《絕命毒師》不僅獲權威電影資料庫IMDb給予9.5超高分評價外，更榮獲金球獎、艾美獎「最佳劇情類影集」等110個獎項、262個獎項提名，以「有史以來評分最高的節目」榮譽列入《金氏世界紀錄大全》。此外，演員布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）和亞倫保羅（Aaron Paul）更因本劇分別奪下4次艾美獎最佳男主角及男配角殊榮，超群演技有目共睹。

《絕命毒師》一連5季將從25日星期一起，每週一至週五晚間7點，於AXN頻道兩集連播。緊湊劇情，將帶領觀眾一窺犯罪世界中的血腥與險惡，各國網友皆在網路上呼籲：「小心上癮」。

(中時電子報)