一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，她游泳完到淋浴間盥洗時，正好泳訓班小朋友下課，幾個媽媽就帶著兒子到女淋浴間洗澡，下一秒浴簾就猛然被一個小男生拉開，害她全身上下整個被看光，氣得當場飆罵制止。

原PO說，當時小男生的媽媽就在附近，而且她的浴簾兩邊也都有拉好，完全沒道理拉開浴簾找人，「X的，這麼沒規矩的小孩還第一次遇到」、「家長會生不會教，是在衝三小，祝你兩隻眼睛長針眼啦！」。

不少網友們看完後紛紛留言表示「根本故意拉開的」、「根本不應該帶來女性的更衣室…超誇張」、「這看起來念國小了，可以自己洗澡了吧，應該自己去男生澡堂才是啊」。

另一位有同樣經驗的苦主說：「我還遇過孩子偷偷掀開看的，我以為是找媽媽，結果媽媽根本在外面沖澡啊，而且看起來就小學五、六年級，不適合帶進去吧」、「以前也遇過，反射性就拿洗髮精的罐子砸過去，結果還被對方家長指著鼻子罵」。

(中時電子報)