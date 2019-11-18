38歲陳姓男子與走私販毒集團合作，販毒集團自泰國將重達3公斤多海洛因，分裝藏在乳膠枕內，再裝成箱，於2017年11月間以國際快捷包裹郵寄來台，陳男以15萬元代價找林男代收包裹，遭循線查獲。台中地院依違反毒品危害防制條例判陳男徒刑16年6月，全案仍上訴。

判決書指出，陳男與走私販毒集團的成員「阿勇」掛勾合作，販毒集團於2017年11月間在泰國購買13公斤多的海洛因，分裝成14小包，再各藏於14個乳膠枕內，分為3箱裝成包裹，以國際快捷包裹郵寄到台灣。

陳男再以15萬元代價招募林男代收包裹，並交給林男1隻行動電話作為聯繫，林男到指定的大樓管理室領取包裹，並偽簽姓名。法務部調查局航業調查處的調查員埋伏，在林男搭計程車前往與陳男會合時，先後將兩人逮捕到案。

法官以陳男等透過國際快捷郵包夾方式，自泰國運輸高純度且大量毒品進入我國境內，如流入市面將造成毒品氾濫，依違反毒品危害防制條例判他徒刑16年6月。

(中時 )