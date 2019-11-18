伊朗調高油價並實施配給，掀起民眾抗議浪潮，動亂中有1警1民共兩人喪生，當局隨後逮捕數十人並進行網路管制。美國今天出面譴責伊朗對示威民眾動用「致命武器」。

美國白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）在聲明中說：「美國支持伊朗民眾從事和平抗議，反抗一個原本應該扛起領導角色的政府。」

「我們譴責針對示威者動用致命武器和進行大規模通訊管制。」

法新社報導，伊朗是在當地爆發示威隔天出現網路使用受限的情況。

● 民眾怒吼引爆衝突 傳出死傷

根據伊朗通訊社（IRNA）報導，一名警察昨天在西部城市克爾曼沙（Kermanshah）和「暴徒」爆發衝突，隨後中彈，並於隔天身亡。

多場示威活動傳出有數人受傷、數十人遭到逮捕。有駕駛人封堵高速公路，還有民眾放火破壞公物。

目前為止，最嚴重暴力事件發生中部城市錫爾詹（Sirjan），有一名平民喪生，數間加油站等多項公共設施受到攻擊和破壞。

美國有線電視新聞網引述伊朗國營英語電視台「新聞電視台」（Press TV）報導說，伊朗內政部長法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）警告，如果「破壞公物」事件持續上演，官方將出動維安部隊。

● 示威導火線

促使這波示威浪潮的，是當局14日無預警調漲汽油價格，幅度從50%到300%不等。

伊朗經濟因美國制裁而備受打擊。國際貨幣基金（IMF）預期伊朗今年經濟將進一步萎縮，國內生產毛額（GDP）縮減9.5%。IMF同時預測，伊朗通膨率則可能升至36%，相較於2016年的10%。

伊朗14日調漲油價之前，油價固定在每公升1萬伊朗里亞爾（約新台幣7.2元）。而根據新規，客用汽車每個月限用60公升的汽油，每公升汽油價格漲至1萬5000伊朗里亞爾（約新台幣10.8元）；超過60公升上限，每公升油價則來到3萬伊朗里亞爾（約新台幣21.7元）；計程車、公車和卡車會得到更多配額的汽油。

伊朗官員表示，有必要調漲油價，以替1800萬個家庭賴以為生的國家福利計劃籌措資金。

(中央社)