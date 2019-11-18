基隆立法委員參選登記18日正式登場，市議員楊石城偕同夫人前來選委會代表國會政黨聯盟正式登記參選，他現場指出，藍綠長期互相攻擊、爭奪資源，但實際對地方的關注卻少之又少。（吳康瑋攝）

基隆立法委員參選登記18日正式登場，市議員楊石城偕同夫人前來選委會代表國會政黨聯盟正式登記參選，他現場指出，藍綠長期互相攻擊、爭奪資源，但實際對地方的關注卻少之又少。（吳康瑋攝）

基隆立法委員參選登記18日正式登場，市議員楊石城偕同夫人前來選委會代表國會政黨聯盟正式登記參選，他現場指出，藍綠長期互相攻擊、爭奪資源，但實際對地方的關注卻少之又少。（吳康瑋攝）

基隆立法委員參選登記18日正式登場，市議員楊石城偕同夫人前來選委會代表國會政黨聯盟正式登記參選，他現場指出，藍綠長期互相攻擊、爭奪資源，但實際對地方的關注卻少之又少，因此他認為身居地方，並實際了解地方的第三勢力是必要的，他現場與夫人一起比出愛心的手勢，象徵讓人民過好日子，並且「愛台灣」的堅持。

楊石城現場受訪時表示，政府多年來沒有重視基隆在地的淺力，而他的政見主要是希望將基隆推上國際的舞台，並建立港灣專法，將基隆港的盈餘回饋給地方，他指出，這是地方再造，最好的時機，並且他將再進一步的把港灣兩側的老舊建築翻新，要注重國際的形象就必須從基隆開始，他強調，政府應該先把破舊的港口改善，以免國外旅客搭乘郵輪來後，對台灣的第一印象只剩「殘舊」，因此害遊客不想進來基隆。

現場有記者詢問他「這是否是第二次選？」他則回應指出，過去他曾出面參選市長，可是遭國民黨副主席郝龍斌一而再再而三的摸頭，他也因此憤而退黨，記者接著問「所以這是背叛藍營嗎？」他則堅定的表示「他從頭到尾都以市民的權益為首要，他只忠於在地市民。」

(中時 )