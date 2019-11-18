民眾黨新北市第三選區立委參選人李旻蔚坐擁民進黨籍父親、市議員李余典輔選，又有支持者懸掛蔡英文總統合照看板，引發正綠軍混淆疑慮，選區民進黨立委余天今坦言，「這是很糟糕的問題」。

李旻蔚今天上午在父親李余典及競選團隊陪同下，到新北市選委會登記參選，與余天等民進黨12區立委參選人狹路相逢，但雙方刻意保持距離，沒有互動。

余天說，他贊成年輕人出來選，但李余典代表民進黨參選，之前當選過國代，民進黨也推薦李余典參選過三重市長，如今李也當過市議員將近4屆，不曉得他為什麼一定要這樣做，可能要三重市民去公斷。

媒體詢問余天是否認為應該對李余典祭出黨紀處分？余天說，他無法表示意見，因為自己是新北市主委，他每次開會都迴避，交由執委會、評委會、中央黨部來處理。

至於選區陷入正綠軍之爭，余天坦言，這是很糟糕的問題，但也不能請對方把蔡英文的相片拿下來，對方支持蔡英文，我們也很高興。

(中時 )