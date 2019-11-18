雲林縣長張麗善推動麥寮工業港改制國際商港公投案，今年5月確定連署人數未達第二階段法定門檻，公投案確定不成立。交通部指出，麥寮工業港改制為國際商港並不可行，且因工業港與國際商港經營條件不同，若解除工業港專用限制，將使業者面臨不平等競爭，恐嚴重衝擊商港產業發展。

交通部表示，麥寮工業專用港係依「產業創新條例」前身即「促進產業升級條例」設置，於86年間由經濟部會同交通部陳報行政院核定後所公告指定，專供六輕工業區內廠商原物料及成品輸出入使用。麥寮工業港改制為商港議題。

98年間於「產業創新條例草案」送交立法院審查時，曾有委員提案刪除工業專用港供專用目的使用限制，全國商港總工會及各碼頭工會等團體即表達強烈反對立場，經朝野各界人士多方討論後，已確定麥寮工業專用港不得供當地產業園區以外使用之專用原則。

交通部指出，麥寮工業港享有租稅、土地租金、低利等優惠，貨物裝卸及船舶進出無須繳納規費，經營條件與國際商港完全不同，經營成本相對較低，若變更專用目的，原商港貨源可能移轉至工業港，恐導致相關產業從業人員失業。

交通部表示，麥寮工業港現行聯外交通負荷量大，若轉型為國際商港，恐因貨物運輸量增加，造成附近居民生活品質、環境污染、噪音、交通安全等嚴重負面影響，政府亦須再投資聯外交通建設，甚至因為港埠惡性競爭，導致周邊臺中港、安平港等國際商港閒置，造成該等港口已投資交通建設資源浪費，整體社會成本可能因此大幅增加。

交通部指出，我國國際商港及工業專用港共計11個，港埠密度相當高，各港依其類型均有其分工、定位及服務腹地，目前整體碼頭使用率約達7成，國內各國際港埠服務能量仍有餘裕，中南部地區貨物進出需求，由台中港及高雄港提供的運輸容量已屬足夠。

交通部強調，麥寮工業港改制為國際商港，應從國家整體經濟發展層面著眼，維持工業港及商港分工模式，避免惡性競爭，且全國商港總工會及相關碼頭工會已表達強烈抗議，爰麥寮工業港改制為國際商港並不可行。

(中時 )