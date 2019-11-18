針對台胞返鄉春節加班機的問題，大陸國台辦主任劉結一今天受訪時表示，台灣同胞回家過年是天經地義的事情，大陸的航空公司都願意滿足台胞的需求。對於陸委會和民航局表示，沒有拒絕陸籍航空申請，劉結一表示，「我希望他們說到做到！」

北京大學今天舉行第五屆中華文化論壇，大陸國台辦主任劉結一出席致詞，並和與會人員在室外合影。合影後，劉結一接受媒體聯訪時，針對台胞返台春節加班機的問題表示，「台灣同胞有回家的需要，就應該對他們做出相應的安排，大陸的航空公司都願意滿足台胞的需求，讓他們能夠順利的回家。」

「在這方面若涉及任何障礙，都毫無道理。實際上就是在破壞同胞想回家的利益。」劉結一強調，「我們希望這件事情能夠做好、做實，台灣同胞回家，天經地義。」

針對陸委會和民航局表示，沒有拒絕陸籍航空的申請，目前正在協調當中，劉結一表示，「我希望他們說到做到！」

(中時 )