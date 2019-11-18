11月18日上午，大陸國防部新聞發言人吳謙在曼谷舉行媒體吹風會，介紹大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長艾斯培舉行會晤的有關情況。

吳謙說，11月18日上午，魏鳳和與美國國防部長艾斯培舉行了會晤。此次會晤是積極的、富有建設性的。兩國防長就中美兩國兩軍關係以及共同關心的國際和地區熱點問題交換了意見，達成了一些共識。雙方一致認為，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於兩國和兩國軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。兩國防務部門和軍隊應落實習近平主席和川普總統的重要共識，在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，切實發揮好兩軍關係作為兩國關係「穩定器」的作用，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出積極貢獻。

吳謙說，魏部長就台灣、南海、涉港等問題重申了中方立場。在台灣問題上，魏部長強調中方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大「台獨」事變，中方要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

吳謙說，在南海問題上，魏部長重申中方維護南海領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。

吳謙說，關於下一步中美兩軍交往活動，兩國防長均表達了積極的態度，強調雙方要規劃好明年兩軍交往重大項目。下一步，兩軍將繼續就有關安排保持溝通。

(旺報 )