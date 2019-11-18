台中市政府公車10公里政策施行多年，去年補助金額近26億。市議員陳文政質疑已變成「錢沒花在台中」。陳文政說，早年公車免費乘車補助是為了培養民眾搭乘大眾運輸的習慣，提升運量；但實行多年後，多數公車路線仍無法收支平衡，而且公車補助認卡不認人，非台中市民也都成為補助對象，現在已變成「拿錢拜託民眾坐」。若再不進行調整，公車免費乘車補助助恐成為台中市財政的黑洞。

台中市議會今天進行交通地政委員會業務質詢。陳文政說，交通局應針對公車補助作出改善，過去乘車補助，目的在培養運量，讓大眾運輸成型，最終仍要回到使用者付費的良性循環，業者有盈餘才能提升公車服務品質，民眾才有更高的意願選擇公車。

陳文政指出，過去林佳龍時代政策方向錯誤，造成補助金額年年超過23億，公車脫漏班問題卻不減反增，已變成「補助越多抱怨卻越多」的詭異現象。今年以來公車脫漏班問題已有些微改善，但根本問題並未解決；問題在「乘車補助認卡不認人，只要有悠遊卡一律補助，交通局根本無法計算多少補助給市民，多少補助給非市民。」

陳文政說，公車業者也因為補助相當微薄，長年下來無法提升公車服務品質，變成市府「拿錢拜託民眾坐公車，拿錢拜託業者開公車」的惡性循環。大眾運輸系統不是只有MRT捷運，以日本京都為例，當地的地鐵、捷運也不是相當密集，但高票價的公車帶來站站停、準點、高品質的公車服務，滿足了當地通勤需求及觀光人潮。顯見公車不是落後的大眾運輸，落後的是公車服務系統的不健全。

陳文政要求交通局，針對「乘車補助」撙節開支，僅補助台中市民，讓觀光客、移工等車資可以增加公車業者收入；部分經費應用於提升公車服務系統，如「公車站違停科技執法」「準點服務」等，用創新的政策來突破公車服務的困境 。

(中時 )