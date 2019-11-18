◎黃金手繪瓷富貴逼人 鶯歌窯登陸受寵

「我是聽說漳州購買力很強，第一次來試水溫」來自鶯歌的劉政揚，將他家原創的手繪黃金瓷器帶到漳州農博會，一只黃金碗訂價3200人民幣，富麗貴氣的天球瓶一隻就要32800人民幣。他有信心能在漳州打開市場。

◎胡志強爆曾想找江啟臣選總統 江胡配夢碎

總統選戰激烈，前台中市長胡志強18日上午陪同立委參選人江啟臣登記時，驚爆他曾考慮選總統，但是江啟臣來登記參選立委了，讓他的「江胡配」泡湯了，引發全場笑聲，還有人趣稱「江胡配」強棒出擊。

◎藍不分區挨批 他轟綠：最派系最分贓

國民黨不分區立委被提名人陳以信在臉書表示，昨天蔡英文總統公布「蔡賴配」時，大罵國民黨不分區名單是「最保守、最親中！」，但他就是國民黨不分區立委提名人，被蔡破口大罵後捫心自問一下：「我最保守嗎？沒有」、「我最親中嗎？也沒有」，那她是在罵什麼？其實民進黨的名單才是「最派系、最分贓！」而且「蔡賴配」才是「最台獨！」

◎防暴警察清晨突擊 拘捕理大外多名示威者

香港理工大學18日凌晨一夜無眠，今天清晨5點25分大批防暴警察再度驅散，期間驅趕在場記者，並一邊向前推進，現場煙霧籠罩，在科學館道突擊，多名理工大學外的示威者被捕，部份示威者不適送院。

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(中時電子報)