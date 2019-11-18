國民黨不分區名單引發各界炮轟，甚至力挺總統參選人韓國瑜的台南市議員謝龍介都宣布選黨主席，外界認為藍營宮廷內鬥逐漸發酵，民眾黨主席柯文哲18日表示，這就是人家說的，贏的棋，走到變輸棋。

藍營公布最新不分區提名名單後，依舊讓基層不滿，被排在國民黨主席吳敦義後面的謝龍介甚至揚言參選黨主席，外界認為國民黨宮廷內鬥要開始了。

柯文哲今早陪同民眾黨立委參選人到北市選委會造勢，他被問到藍營內鬥時指出，人家說贏的棋走到變輸棋，這就是最典型的例子，所以常常這句話我們也可以給全國同胞作為借鏡，最大敵人永遠是自己。

他說，2012年大選打完以後，以為國民黨毀了，大概20年回不來，想不到2018年，國民黨死灰復燃，然後大家想說民進黨大概慘了，結果你看到2019、2020年，國民黨自己內亂，贏棋走到變輸棋，所以我們每天看別人，回家都趕快反省我們不要犯同樣的錯誤。

(中時 )