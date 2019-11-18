民進黨4名彰化縣立委候選人，自左3起分別為第一選區陳秀寶、第二選區黃秀芳、第三選區洪宗熠和第四選區陳素月。（謝瓊雲攝）

彰化縣議員陳秀寶(左2)在父親前立委陳進丁(右2)陪同下抵達彰化市成功社區活動中心集合。（謝瓊雲攝）

民進黨祕書長羅文嘉（左3）率領彰化縣黨公職幹部和大批支持者，陪同4名立委候選人，浩浩蕩蕩步行前往彰化縣選委會。（謝瓊雲攝）

民進黨彰化縣4名黨籍提名區域立委上午完成聯合登記。（謝瓊雲攝）

民進黨彰化縣4名黨籍提名區域立委上午完成聯合登記，右1為彰化縣議員陳秀寶，登記為彰化縣立委第一選區候選人。（謝瓊雲攝）

尋求連任的民進黨籍彰化縣第三選區立委洪宗熠完成登記。（謝瓊雲攝）

尋求連任的民進黨籍彰化縣第四選區立委陳素月（前排中）完成登記。（謝瓊雲攝）

2020總統暨立委選舉受理登記第一天，彰化縣4名民進黨提名立委參選人18日上午完成聯合登記，率隊的民進黨祕書長羅文嘉重砲攻擊國民黨，在彰化縣區域立委提名人選有毒品前科、黑道背景、家族壟斷政治，質疑該如何向彰化鄉親交代，要大家集中火力，政黨票支持民進黨、支持提名的區域候選人、支持蔡英文總統。

聯合登記活動由民進黨彰化縣黨部負責集結，陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠及陳素月四名立委候選人與大批支持者，縣內黨公職幹部，上午近10點在彰化市成功社區活動中心集結整隊後，由羅文嘉、縣黨部主委邱建富等人率隊，一同步行至彰化縣選委會登記，總統府資政姚嘉文與前彰化縣長周清玉則在選委會迎接眾人抵達。

羅文嘉表示，看到民主成果在彰化縣一代又一代傳承，今天帶大家同步、團結，聯合登記，也要向彰化鄉親推薦4位民進黨的提名人選，都是善良、優質且專業的政治工作者，這是民進黨對彰化鄉親負責任的表現。

羅文嘉批評，反觀國民黨的提名對象，卻是有毒品前科、黑道背景，以家族勢力壟斷地方政治的人選，兩黨提名人選兩相比較，質疑國民黨如何對彰化鄉親交代？

他說，國民黨不僅區域人選、連不分區名單，都是惡質候選人，要人民如何放心把國家安全、台灣民主和下一代的幸福，交給這些候選人？他呼籲大家集中選票，支持蔡英文總統、支持民進黨的立委候選人，把政黨票也投給民進黨。

對於遭羅文嘉直接點名，立委候選人、彰化縣議員張瀚天強調自己年少時所犯的錯，已接受處罰、付出代價；20年來用公益服務、認真問政，來證明自己的努力，兩次議員選舉獲高票，就是鄉親對他改過向善的肯定。

張瀚天反批羅文嘉擅長操作仇恨式的、負面的選舉，14年前台北縣長選舉的走路工賄選、羅拿了多少阿扁貪污的錢去參選，卻從來不說清楚講明白，才是真正「躲避法律的高手」；呼籲對方陣營回歸政策訴求，還給選民乾淨選風。

(中時 )