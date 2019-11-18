有84.52%網友最看好「國政配」。

總統蔡英文昨宣布，副手為前行政院長賴清德，英德配正式成軍，角逐2020總統大選！英德配將迎戰國民黨參選人韓國瑜、前行政院長張善政的「國政配」，以及親民黨黨主席宋楚瑜和知名廣告人余湘的搭檔。中時電子報則舉辦網路投票《2020總統大選，最看好哪組搭檔勝出？》，截至18日中午12點，有84.52%網友最看好「國政配」。

中時電子報進行網路投票《2020總統大選，最看好哪組搭檔勝出？》，截至今日中午12點，參與投票者達21240人，最看好國民黨參選人韓國瑜、前行政院長張善政的「國政配」的人達到17953人，比率為84.52%。看好總統蔡英文、前行政院長賴清德的「英德配」則有2559人支持，比率為12.05%。看好親民黨黨主席宋楚瑜、知名廣告人余湘這組搭檔的人則有539人，比率為2.54%。此外，0.89%網友沒意見。

(中時電子報)