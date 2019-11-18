北市衛生局18日舉行記者會，公布5件食品容器具未標示耐熱、是否重複使用，6件染髮劑標示不清。（張穎齊攝）

北市衛生局18日舉行記者會，針對豆製品、素食產品標示、食品容器具、染髮劑標示進行專案抽驗發表，發現共有6件豆製品違法有摻防腐劑、過氧化氫，1件素食鮮蝦捲內容物與標示不符，5件食品容器具未標示耐熱、是否重複使用，6件染髮劑標示不清，均依法開罰或下架回收，以維護國人健康。

衛生局食品藥物管理科指出，7月至9月查獲不合格的豆製品，包括「大眾自助餐」的板豆腐，發現添加防腐劑苯甲酸、殺菌劑過氧化氫，依照違反食品安全衛生管理法，針對製造業者開罰3萬元；「姐妹魚丸號豆干」驗出過氧化氫，罰4萬元。

「首爾牛骨湯小吃店」的豆干絲驗出過氧化氫，罰3萬元；「食尚自助餐」的豆乾及豆腐，均發現防腐劑，共罰8萬元；「楊豆工坊板豆腐」驗出防腐劑，罰3萬元。

衛生局9月稽查素食商品，查出「茹心商行」販售的鮮蝦捲產品，品名與產品本質不符，未顯示「素食」字樣，被依違反食品安全衛生管理法，開罰製造業者4萬至400萬元；

衛生局3月查獲「正金企業社」販售的竹筷，驗出有「聯苯」；8月查出「愛的世界」福州門市賣的寬口奶瓶，未標示耐熱；遠企賣的家事手套，未標示耐熱，康定路的小北百貨販售手扒雞手套，未標示重複使用或供一次使用等字樣；「智人企業」賣的手作料理專用手套，未標示耐熱，以上均被要求下架，罰製造業者3萬至300萬元。

染髮劑方面，「富麗絲染髮系列亞麻棕色1、2劑」、「優媚霜三重護髮雙管染髮霜5NB自然棕1、2劑」、「伊露恩草本染髮霜4淺栗色1、2劑」、「炫艷護髮染髮乳7自然黑色」、「美吾髮快速護髮染髮霜4自然栗」、「魅尚萱染髮慕斯3N黑褐色1、2劑」，都有標示不清或不符規定，均被要求回收改正或罰鍰。

(中時 )