TVBS《女力報到》本週進入劇情高潮，仙姑葉素娥(梁舒涵飾)與沈渙清(曾子余飾)即將步入禮堂。兩人為戲反串拍婚紗照，梁舒涵說：「第一次覺得拍婚紗這麼的輕鬆，當個男生真好。」扮女裝扮得不亦樂乎的曾子余說：「我覺得非常好，可以讓觀眾有個新的視覺享受，但唯獨露出毛毛讓我很害羞。」

曾子余、梁舒涵、民雄拍趣味婚紗。（TVBS提供）

梁舒涵與曾子余各自「女扮男裝」、「男扮女裝」上演結婚戲碼，浪漫活潑、爆笑的情節，讓觀眾迫不及待想看到，談到拍攝過程，梁舒涵說現場笑料百出，她不敢直視曾子余太久，因為會忍不住笑場NG。

梁舒涵、曾子余拍另類婚紗，角色對調。（TVBS提供）

曾子余由於擁有一張混血帥氣臉孔，這次扮起女裝，穿起浪漫婚紗，連小朋友路過看到他露香肩的背影都說：「媽媽，有艾莎公主耶！」誤以為他是卡通《冰雪奇緣》裡的公主，民雄對曾子余說：「你千萬不要回頭，別讓小朋友對公主夢幻滅。」梁舒涵則直呼：「你怎麼比我還女人啊！」曾子余則笑說：「我覺得更美的是民雄哥，他是瑪麗蓮夢露耶。」

《女兵日記女力報到》播出已經一年多，戲中情侶都已成雙成對，這次終於輪到梁舒涵要為戲獻上婚紗照，梁舒涵已做好心理準備穿上婚紗當天不能吃太多，且一早就要梳化一定會很累。不料，編劇把「六娥」這一對CP寫成別於傳統的婚禮，讓她女扮男裝，梁舒涵說：「當天我可以輕鬆地迎接我的新娘曾子余！」反倒曾子余說：「我前一天晚上都做好萬全的準備，就是忘記剃腋毛，看到毛毛露出來，真的很害羞！」

曾子余穿婚紗被小朋友誤認是愛莎公主。（TVBS提供）

梁舒涵被問及別人在婚禮都是穿美美的婚紗，這次穿男裝會不會有所遺憾，她笑回說：「其實還好，因為結婚最累的會是女生，我就把我的第一次穿婚紗，留給未來的先生囉！」

(中時 )