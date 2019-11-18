參選第8選區的翁美春在7名議員陪同下登記，議員跨區相挺展現好人氣。（盧金足攝）

立委顏寬恒由代理人到市選委會登記會場，8點就辦理第2選區立委登記搶頭香。（盧金足攝）

參選平地原住民立委的市議員黃仁，為第1個在原住民選區完成登記的候選人。（盧金足攝）

台中市第10屆立委選舉候選人登記首日，拚連任的立委顏寬恒一早7點半就由代理人到市選委會登記會場，8點開始，完成第2選區立委登記搶頭香，參選平地原住民立委的市議員黃仁，為第一個在原住民選區完成登記的候選人，參選第八選區的翁美春在7名議員陪同下登記，議員跨區相挺展現好人氣，大家手上都持寫著「2020台灣要贏」的棒球，號召選民投給翁美春，進入立法院。

顏寬恒今天由代理人到設在台中州廳的市選委會立委候選人登記會場，順利完成登記，也是登記第1天第1個完成登記的立委候選人。

今天為黃道吉日，上午8點50分江啟臣與黃馨慧完成登記後，強調以科技專長的苗豐隆也完成登記。

上午11點民進黨立委參選人翁美春，在市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蔡成圭、謝志忠、蕭隆澤與曾朝榮等人跨區陪同，完成第8選區立委登記。

翁美春等人在台中州廳前手拿寫著「2020台灣要贏」的棒球，表示台灣打贏韓國讓「韓國輸」，上周中華隊在世界12強中獲得第5名，較4年進步4名表現優異，雖並未能參與明年2020年奧運，仍為中華隊的努力感到驕傲！

翁美春表示，延續中華隊團結的精神，今天登記參選立委，大家手上都拿著棒球，並將我們的決心寫在上面，強調台灣人是團結的，「2020台灣要贏」，像棒球投出好球一樣，票投給翁美春。

翁美春說，她在基層接地氣，有信心翻盤，連梨山她都上去傾聽民眾心聲，擔任3屆縣市議員後，進軍立法院，為台中爭取更多的設與福利。

經營旅行箱的業者陳志彬也委託代理人完成第4選區登記，表示基於「2020年立法院比總統府更重要」當仁不讓，決定以無黨籍身分參選

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(中時 )