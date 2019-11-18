香港理工大學衝突延至今晨仍未完結，由於警方已封鎖理大的出入口，示威者遂四散至附近區域聚集支援。其中在尖沙咀彌敦道，有黑衣人沿路以竹枝等雜物組成路障，堵塞由佐敦道交界至清真寺對開的來回方向行車線。一批示威者由佐敦道設置路障，警員向下發射數發催淚彈驅散示威者，有人懷疑頭部中彈倒地。

上午11時，一批示威者由佐敦道往伊利沙伯醫院方向推進，並於覺士道佐敦道交界設置路障。防暴警在加士居道天橋上舉黑旗示警，未幾，有警員向下發射數發催淚彈驅散示威者。有示威者隨即上前將催淚彈拋向警方防線，有人疑似頭部中彈倒地。防暴警由加士居道天橋衝出，再開多槍驅散示威者，惟暫未知使用何種彈藥。現場消息指，有數名示威者被按地帶走。

另外，在尖沙咀金馬倫道，有示威者以雨傘、磚頭及竹枝等雜物「快閃」堵路。防暴警在現場組成防線，並舉起橙旗、黑旗示警。惟當防暴警衝前時，示威者已散去。

(中時 )