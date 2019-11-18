昔日擁有「地產女王」封號的張淳淳，過去是許多大明星的舞蹈老師，像是李玟、周杰倫、SHE等。也曾因為抽脂美容罹患罕見疾病差點喪命。近年淡出螢光幕她(18日)接受《中時電子報》專訪表示「粉絲路上見到我驚呆了，直接問我不是過世了」。

張淳淳現場教學示範健康美麗瘦身操。(照片/游定剛 拍攝)

「我也是健康女王喔！」，張淳淳面露鏡頭大方揮手，好久不見的她保養得宜、好氣色。張表示「我生病、康復之後，一直都在全台灣各角落，幫助重病、需要健康的人重生起來。張坦言「過去工作太拚了免疫力下降，為事業年輕時糟蹋身體，年紀大身體就糟蹋你」。

近年淡出演藝圈，過去有20、30筆市值上億元的房產。曾在2010年至北市某間診所抽脂美容，豈料，竟罹患罕見疾病「非結核分枝桿菌」，當時導致全身有99%處化膿潰爛，還住院近1000天。前半年病況仍未獲得改善，醫師還曾告訴她「你就遺書寫一寫，你的病情都沒有起色」，張透露「前半年非常關鍵，我常常看別人對我的批評，別人說我身體這麼不好是因為太愛賺錢，到處講投資、教別人賺錢，我就會非常受傷，但當我不看那些消息時候，我的玻璃心好了，健康也就慢慢好起來」。

淡出螢光幕後，張表示「時常走在路上，甚至有我的粉絲在電梯裡看到我尖叫，驚訝地問我你之前不是生病了?我們都以為你死了」。張則回應「我不但沒死，現在還健康起來了」。

(中時電子報)