KYMCO(光陽工業)首度獲邀參加「2019年捷克新能源電動車展E-SALON」，布拉格市長賀瑞普(Zdeněk Hřib)於展會期間特地造訪一睹風采，且親身跨坐年度新星電動重機街跑RevoNEX，啟動 RevoNEX「電門」，令布拉格市長十分驚喜！

身為汽車工業大國的捷克積極推動電能運輸，對車輛要求有非常高的標準，KYMCO重型電動車能在捷克受到首都市長肯定，說明KYMCO的重型電動車計畫具有高度的國際競爭力。此外，這次展覽可說是進度連發，不僅於展區全球首次將高人氣雙電動重機超跑SuperNEX、街跑RevoNEX同台亮相，還提前釋出SuperNEX賽道測試新進程，消息一出引發國內外媒體熱烈討論。

KYMCO以行動展現真正的國際規格，逐步實現光陽集團董事長柯勝峯不妥協的電動車造車願景，2019年捷克新能源電動車展E-SALON於昨(17)圓滿落幕，也讓外界期待下一站光陽將於國際舞台帶給大家怎樣的驚喜！

(中時 )