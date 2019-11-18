農委會主委陳吉仲近期大肆宣揚防堵非洲豬瘟政績，但似乎忘了要照顧豬農的荷包，據中央畜產行情資訊網的數據指出，自9月起國內毛豬價格一路下滑，引發地方豬農不滿，質疑政府每逢選舉都放任進口商引進冷凍豬肉，打擊國內豬肉價格，造成豬農收入銳減。

苗栗縣養豬協會總幹事何桶生表示，每逢選舉豬肉價格都會下跌，因政府擔心豬價高會引發民怨，造成近期進口商大量進口冷凍豬肉，打擊到國內豬肉市場。何桶生指出，國內養豬成本每公斤約62～65元，目前生產平穩，但價格卻一路下滑，11月16日的拍賣價格剩68元左右，約僅能回收成本，根本不用去想有多高的利潤。

何桶生表示，因現今的環保及汙染防治規定嚴格，造成農民成本上升，因此對農民來說，每公斤70元以上是個較為理想的數字，而目前國內豬價較國際價格低，沒有必要進口大量豬肉打壓市場。

財團法人中央畜產會董事場黃金城表示，前2個月受到美中貿易戰影響，大陸暫停加拿大豬肉進口，因此這些豬肉就流入台灣市場，造成近期豬價下滑，上周美中貿易戰趨緩，大陸再度開放加拿大豬肉，對台灣的衝擊應會逐漸緩和。

黃金城說，針對國內豬價部分，本周會開始減少豬隻供應，以每公斤70元的豬價努力，同時開放農民登記收購超過140公斤的過重豬隻預先凍存，也呼籲農民勿讓過重豬進入拍賣市場影響價格，預估這波價跌最晚將在12月底獲改善。

農委會畜牧處指出，今年1～10月共進口10萬0181公噸的冷凍豬肉，其中豬肉部分佔7萬2656公噸，雜碎2萬7525公噸，較去年同期的9萬3870公噸增加6.72％，其中以雜碎進口較多。

黃金城指出，目前台灣豬隻養的頭數穩定，價格差乃屬季節性因素，以往過完中秋節、農曆春節因消費力較弱，都會比較低潮，預估年底接近農曆春節，冷凍肉商將開始備料，屆時豬價會開始走揚。

(中時 )