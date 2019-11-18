警政署中部打擊犯罪中心查獲，跨國詐欺機房、組織犯罪，將相關犯嫌押解回台。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

中部打擊犯罪中心偵六隊第二隊106年起偵辦，桃園地區黑道分子涉嫌陸續於印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地區設立電信詐欺機房詐騙大陸民眾，二年多來陸續破獲相關據點，18日公布逮補胡姓、嚴姓等主嫌遣送回國受審，查獲贓證物現金新台幣1,239萬6,300元整、保時捷及寶馬等自小客車2部、行動電話、高級手錶等犯罪證物。

警方調查，胡嫌等人為桃園地區黑道分子，106年起虛設公司行號設立詐騙電信機房，並以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入，偵辦期間警方雖陸續查獲該集團設立於印尼雅加達及馬來西亞馬六甲之電信詐欺機房，但胡姓主嫌仍在逃，陸續東南亞、日本等國家成立詐欺機房，繼續詐騙大陸民眾，追朔其詐騙初始約在103年間，初估至今，不法獲利上億元。

專案小組，不辭辛勞橫跨日本到東南亞國家間辦案，與當地警方合作，掌握該集團在馬來西亞所設立之詐欺機房，於108年7月10日查獲胡男等人等6人押解回台，並持續在台灣追查出總務、收帳人員等9人及真正的幕後主嫌嚴姓男子等8人，以組織犯罪及詐騙等聲請羈押，經台灣桃園地方檢察署及法院裁定10多人准押，其餘人等2至20萬元交保。

(中時 )