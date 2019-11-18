世界12強賽昨日剛結束，日本隊以5比3擊敗韓國，不過一開局韓國對面日本隊先發投手山口俊，單局敲2轟，日本還沒進攻就先以3分落後，若日本隊最後落敗，山口俊逃不了成為戰犯。而他今日宣布要挑戰大聯盟，可能成為母隊巨人隊首位透過入札制度挑戰大聯盟的球員。

山口俊今年在日職表現不俗，單季豪奪15勝、自責分率僅2.91，是今年央聯勝投、勝率、三振的「三冠王」，為帶領巨人拿下日本一的重要功臣之一。不過此屆12強賽，山口俊表現不算理想，前2場先發對上委內瑞拉及澳洲，都僅丟4局就退場，且都有掉分紀錄，昨日冠軍戰對上韓國，更是1局挨2轟、失3分，差點讓日本球迷心碎。

山口俊此屆賽事表現不佳，但也無法抹滅他整個日職球季的付出，他今年32歲，挑戰大聯盟已不算年輕，而巨人隊包含原辰德監督在內的多名高層都想挽留山口俊，不過因為他今年對球隊貢獻實在非常大，為了表達感謝仍有機會放行，而若山口俊正式申請入札制度挑戰大聯盟，將成為巨人隊史首位使用旅外條例的球員。

(中時電子報)