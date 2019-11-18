台中市大甲區將自18日起連續5天出現絕美「懸日」！依中央氣象局資料，太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀的景象，今日下午4時39分至4時59分，將出現在大甲經國路上，預計將吸引大批民眾駐足觀賞，市長盧秀燕已指派大甲警分局加派人力，維護交通以確保安全。

依中央氣象局資料，「懸日」係指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層之路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象。

大甲警分局表示，絕美「懸日」最佳觀賞點在大甲區經國路(台1線152K處)，時間為下午4時39分至4時59分，分局將派遣6名警力於上述路口執行交通疏導及維護民眾安全，另派遣10名警力於經國路段沿線機車巡邏，確保沿線周遭交通順暢，讓所有市民能安心欣賞懸日美景。

大甲警分局指出，此次懸日為台中市最北邊、最靠近台灣海峽「椰林大道」懸日美景，歡迎民眾前往觀賞難得一見的特殊景觀；分局亦呼籲，民眾賞景時應靠邊行走，不得在道路上任意奔跑，並注意隨身背包應放置胸前(勿在背後)，預防遭到扒竊。另因「懸日」出現時間正值下班交通巔峰期間，民眾勿為追逐拍攝美景，任意穿越馬路、人車爭道等行為，避免造成危險。

(中時 )