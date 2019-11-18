據衛服部統計，腦血管疾病在台灣十大死因中佔了2~4名，血管硬化、變老的問題該如何逆轉？德國波鴻魯爾大學永久教授南和友醫師指出，超過五十歲以後，應該要開始少吃碳水化合物。日本池谷醫院院長池谷敏郎博士則推薦多攝取青背魚、亞麻仔油、洋蔥與蘆筍、起司、咖啡、菇類，能改善血管狀況。

早安健康報導，德國波鴻魯爾大學永久教授、同時是日本冠心會大崎醫院東京心臟中心顧問的南和友醫師指出，人在超過五十歲以後，新陳代謝已經不如年輕的時候，若再不少吃碳水化合物，會造成身體無法立即調節，導致血中的糖質上升，不利於血管保健，因次建議將主食的飯或麵減半。

日本池谷醫院院長池谷敏郎博士也認同南和友教授的說法，建議多攝取以下食品，能改善血管的狀況，避免血管硬化、變老。

1青背魚類：豐富的EPA能讓血液循環順暢。

2亞麻仔油或紫蘇仔油：含有可在體內變換成EPA的ω−3脂肪酸、可加一小匙在沙拉與湯品裡面。

3洋蔥與蘆筍、大蔥與葉菜：食物纖維與大蒜素、礦物質、維生素C，能讓血小板不容易凝結成血栓。

4起司、乳酪：有能夠降血壓的LTP。

5咖啡：含有綠原酸、能改善血管。

6菇類、海藻類：豐富的水溶性食物纖維，降低膽固醇與血糖。

(中時電子報)