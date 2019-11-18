前民進黨籍嘉義縣議員王金山獲台灣維新黨提名今18日一早到嘉義縣選委會登記參選第2選區立委，王金山還特地拖著貼有300萬字樣的行李箱走進選委會。（呂妍庭攝）

前民進黨籍嘉義縣議員王金山18日搶頭香，在台灣維新黨召集人蘇煥智陪同下，9點13分就到嘉義縣選委會登記參選第2選區立委。（呂妍庭攝）

前民進黨籍嘉義縣議員王金山18日搶頭香，在台灣維新黨召集人蘇煥智陪同下，9點13分就到嘉義縣選委會登記參選第2選區立委，王金山還特地拖著貼有300萬字樣的行李箱走進選委會，頗有嘲諷陳明文300萬事件意味。蘇智煥則批從陳明文300萬事件和洩露工程底標案就可以看出來台灣貪污治理出問題，連司法都可以轉彎。

王金山獲台灣維新黨提名，今正式登記參選山區立委，王金山除提出推動老年農民離農退休制度、推動鄉鎮型工業區、0-6歲育兒津貼國家一律補助4500元等政策外，今強調自己對農村、農業的了解，一定比陳明文這位地方權貴還了解，如選上會做的比陳明文好，尤其看到立委還能現金趴趴走，他特別提出立委薪水減半的政見。

蘇煥智指台灣國際情勢比過去好很多，但經濟和社會卻不振、停滯不前，所以台灣維新就是想推動更深入的改革，接著話鋒一轉，指陳明文把300萬丟在高鐵，到現在沒有答案，也不處理，以前洩露工程底標都用貪污罪來辦，陳明文的案子變洩密罪，連關都不用關，彰顯台灣的貪污治理出問題，連司法都可以轉彎。

(中時 )