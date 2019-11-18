桃園國際機場董事長王明德。（潘千詩攝影）

桃園國際機場第三航廈主體工程流標3次，因廠商認為，設計複雜提高施工難度，交通部要求桃機在不增加預算的前提下，變更設計。桃機提出檢討報告，證實取消波浪屋頂與玻璃天窗的設計、流動造型鋁管減少4萬朵。立法院交通委員會今天審查桃機預算案，立委表示，三航廈恐成國際笑話。委員會通過主決議，要求避免相同事件再發生，且應在明年2月前完成設計檢討定案。

上午審查第三航廈預算案時，立委葉宜津表示，三航廈設計得很漂亮，但沒有衡量能耐，標不出去、做不出來，工程一延再拖，最後要變更設計，給自己丟臉；她指，自己女兒在國外念建築科系，現在台灣機場已被女兒的學校拿來當作建築系的教材，是不是很丟臉？

桃機董事長王明德回應表示，因牽涉工法、材料及「賣方市場」，有點風險或利潤不高，廠商就不會來標；國內有辦法做的廠商，只有少數幾家。

葉宜津建議，如有重大工程要招標，都應衡量有沒有能力做，技術有沒有到達，且要考量有多少預算，桃機應該清楚掌握，不然最後做不到，也是打自己臉。

最後，委員會通過主決議，由於機關未能周延考量國內工程廠商技術能力與材料成本漲幅，導致預算成本持續增加，廠商考量技術難度與成本不投標，後續衍生多次計畫修正變更，建請交通部未來能將上述問題納入計畫考量，避免相同事件重複發生，並要求桃機公司與交通部在明年2月前完成設計檢討定案。

(中時 )