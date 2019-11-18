休旅車酒駕撞機車起火 騎士命大輕傷 12:412019/11/18 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 休旅車擦撞上機車後，騎士彈飛，機車被拖行400公尺。（民眾提供／台中馮惠宜傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車擦撞上機車後，騎士彈飛，機車被拖行400公尺。（民眾提供／台中馮惠宜傳真） 又見酒駕肇逃，台中市18日凌晨發生休旅車撞機車還拖行400公尺其到機車起火才停車，幸騎士遭彈飛只受到輕傷；這起車禍發生在17日深夜到18日凌晨，49歲休旅車林姓司機疑酒駕駕車行經台中市松竹路、興安路口時，與25歲王姓機車騎士發生碰撞，機車遭拖行400公尺後因機車起火，在下一個路口才被巡邏員警攔下來，警方到場發現林男酒測值超標，目前正偵訊釐清林男是否有肇逃之嫌。 (中時 ) #機車 #騎士 #休旅車 #酒駕 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 不拼選舉拼觀光 中彰投產業鏈串聯推秋冬微旅 12:572019/11/14 旅遊 台中沙鹿親子館開幕 大手牽小手同歡樂 14:542019/11/14 生活 有錢政策買票 老舊校舍改建中央卻沒錢 15:072019/11/14 生活 米其林新增台中市 林佳龍：我也想當神秘客 16:172019/11/14 政治 合攻旅遊商機 「秋冬微旅大台中聯合行銷」攜手逾50家觀光產業 20:282019/11/14 財經 米其林指南 新增台中市 04:092019/11/15 財經要聞 秋冬微旅大台中 優惠一籮筐 04:102019/11/15 地方新聞 鰲峰山公園爆紅停車亂 台中市議長爭取停車場 15:292019/11/17 生活 台中工程品質有目共睹！ 抱回4座工程界「奧斯卡獎」 17:302019/11/17 生活 市府標售土地 市議員批應考量都市發展性 10:542019/11/18 生活 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 洗澡到一半浴簾被拉開 女崩潰春光外洩 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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