休旅車擦撞上機車後，騎士彈飛，機車被拖行400公尺。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

又見酒駕肇逃，台中市18日凌晨發生休旅車撞機車還拖行400公尺其到機車起火才停車，幸騎士遭彈飛只受到輕傷；這起車禍發生在17日深夜到18日凌晨，49歲休旅車林姓司機疑酒駕駕車行經台中市松竹路、興安路口時，與25歲王姓機車騎士發生碰撞，機車遭拖行400公尺後因機車起火，在下一個路口才被巡邏員警攔下來，警方到場發現林男酒測值超標，目前正偵訊釐清林男是否有肇逃之嫌。

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