揚言大選後參選國民黨主席，並考慮退出立委不分區名單的謝龍介，18日上午出現在台南選委會，支持者一面倒勸進，勸他退出不分區立委名單，謝龍介表示將再考慮一天再做決定，他3月發祭品文預言蔡賴配果然成真，笑說「省了500份雞排」。

謝龍介18日強調被國民黨列在不分區立委名單第15順位是很榮耀的排序，若自己當選，國民黨立法院席次就會過半，總統也會當選。這兩天仍有很多朋友與支持者給予意見，自己會作一次綜合性思考，他表示要再想一天，再做決定是否退出不分區立委名單。

早在3月就發出500份雞排祭品文，謝龍介當時預言蔡英文總統與前行政院長賴清德兩人即使在黨內初選過後仍不會決裂，最後還是會搭配選正副總統，蔡賴配17日正式成形，他被誇名符其實的「龍介仙」，他笑說「省了500份雞排」。

謝龍介表示，民進黨3月的黨內初選，賴清德對上菜英文，證明蔡英文作的不好，不然賴清德不會以卸任行政院長挑戰總統。

對民進黨宣布蔡賴配，謝龍介向賴清德喊話「祝福你平步青雲，終於配了」，也為賴的黨內初選落馬抱屈，他認為蔡英文用國家機器對付賴，賴清德為了延長後蔡英文時代的政治生命，不惜忍住委屈答應搭配副手，最後意有所指的以台語稱「強摘的果子不甜，強娶的新娘不愛你」作為結語。

謝龍介勸賴要有良知，向蔡英文反應，不要用國家機器對付韓國瑜，「寧可乾淨的輸，也不要骯髒的贏」。

(中時 )