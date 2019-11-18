在嘉義縣長翁章梁 （前排左）等人陪同下，陳明文（前排右）完成立委參選登記。（呂妍庭攝）

陳明文和蔡易餘在競選幹部陪同下，以步行方式走到選委會。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣立委參選人陳明文、蔡易餘今18日在競選幹部陪同下，一同前往嘉義縣選委會完成參選登記，現場並演出抓中國鬼行動劇。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣立委參選人陳明文、蔡易餘今18日在競選幹部陪同下，一同前往嘉義縣選委會完成參選登記，營造團結氣勢。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣立委參選人陳明文、蔡易餘今18日在競選幹部陪同下，一同前往嘉義縣選委會完成參選登記，現場並演出抓中國鬼行動劇，營造反中訴求，兩人異口同聲強調這次選舉非常重要，一定要團結守住台灣主權，蔡易餘除批國民黨不分區名單是向中國妥協，也要支持者扮演台灣隊長，一同對抗中國代理人。

陳明文和蔡易餘在嘉義縣長翁章梁、議長張明達、前嘉義縣長張花冠等競選幹部陪同下現身，隊伍先在社會局前集結，陳明文、蔡易餘等人跟著台灣隊長一起跳舞，接著以步行方式走到選委會，進入選委會前，阮劇團還特別演出大士爺抓中國鬼街頭戲碼。

翁章梁說中央層級的選舉，看得出來中國勢力介入和影響台灣選舉的意願非常積極，且從過去幾次選舉都看得出來，中共和網民已呈現他們強大的戰力，所以藉行動劇就是要提醒台灣人和嘉義鄉親，這次總統和立委選舉要特別注意中國勢力和資金的介入，特別台灣有民主自由的生活方式，喊出2020台灣要贏就是跟全世界講，也是跟中國講，台灣人是主權獨立的民主國家。

陳明文重申這次選舉非常重要，指中國勢力和資金已進入台灣，企圖要影響台灣的選舉，他有非常重要的任務，就是要團結台灣人民，守住台灣主權，今天山海區展現團結氣勢，所以明年選舉一定會贏，

蔡易餘則說，這次選舉是台灣要跟中國徹底說NO的重要戰役，尤其看到國民黨交出讓中國完全滿意的名單，代表國民黨完全向中國妥協，這是很嚴重的狀況，他雖然在區域打仗，但每個人都可以是台灣隊長，呼籲大家來扮演台灣隊長，這場戰就是「台灣隊長和中國代理人的戰役」，不管是海區或山區都會努力到最後一刻。

至中午為止，嘉義縣已有4人完成立委登記，2人領表。

(中時 )