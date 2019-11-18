民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德成形，國民黨總統參選人韓國瑜稱「蔡賴配」是配系妥協，民眾黨主席柯文哲18日表示，世界上本來就很多妥協，沒辦法。

「蔡賴配」成形，韓國瑜要蔡總統表態是否支持賴清德台獨主張，柯文哲指出，蔡賴配他評估是沒有加分也沒有扣分，其實就是走安全的路，所以沒有特別加分，坦白講，這個就是問題。

至於蔡賴兩岸路線有點分歧，是否造成民進黨內困擾？柯文哲說，他每次就忍不住要問小英總統，「妳的台灣價值是什麼？呵呵呵，忍不住要再問一遍，妳的台灣價值，妳自己要講一下。」

韓國瑜說蔡賴配是派系妥協，柯文哲認為，世界上本來就有很多妥協啊，沒辦法，所以他說這沒有加分也沒有扣分，至於是否拉到獨派的票，柯指出，會拉到一點獨派的票，也會失掉一些非新潮流系的票，他自己評估沒加分、沒扣分，就是走一條安全牌，就這樣。

外界認為宣布蔡賴配時，賴清德笑得很僵，柯文哲說：「我猜小英也笑得很僵，呵呵。」

當被問及為什麼會失掉非新系的票？柯文哲說，大家會想說，今天殺一殺，你們殺完以後，啊，妳（指蔡總統）現在也是假裝笑容，也接納他（指賴清德），那下次大家都叛變啊，「我有聽到這樣的聲音，之後大家有樣學樣。」當被問到是哪裡聽到的？柯文哲則回說，私底下再講。

(中時 )