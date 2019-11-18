洪志恆強調，他可以不上，但「韓國瑜一定要上！」（李金生攝）

金門立委選舉今起登記，上午基進黨洪正搶得頭香，強調要讓藍天高掛的金門，聽到不一樣的聲音。（李金生攝）

金門立委選舉今起登記，上午基進黨洪正搶得頭香，強調要讓藍天高掛的金門，聽到不一樣的聲音。金門高粱黨主席洪志恒雖未如願拔得頭籌，但仍按照慣例大唱「心經」為自己和韓國瑜加油打氣，依然是大家矚目的焦點。

來自高雄市的基進黨新聞輿情部主任洪正表示，全台都有中國大陸滲透的問題，金門尤其非常嚴重，如果外島被滲透，接下來就是台灣本島，希望大家在政黨票全力支持基進黨，讓該黨成為國會第2個本土政黨，推動阻止中國滲透的法案，好好守護共同的家園和幸福。

曾參選高雄市議員的洪正說，他來到金門在網路引起一些話題，希望可以讓大家聽到不一樣的聲音，也在現有的政治生態環境下，有更多年輕人一起站出來，跨出理解的第一步。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委、2018年縣長和補選立委的洪志恒則在母親和友人戴金在的陪同下登記。有「歌王」之稱，多次在政見會和公共場合大展歌喉的他，依照「慣例」在縣府大門口高唱心經，表示他與口念心經的韓國瑜一樣，都是關心和了解庶民的人，強調他可以不上，「但韓國瑜一定要上。」

洪志恒並表示，他若當選立委，將爭取千億元來建設金門國家公園，同時每月舉辦一場公聽會，由媒體全程轉播。

(中時 )