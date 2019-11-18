國民黨雲林海線立委候選人張嘉郡競選總部成立，支持者情緒高昂。（許素惠攝）

國民黨主席吳敦義（前右四）為海線立委候選人張嘉郡站台。（許素惠攝）

國民黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌（前右二、四）為雲林山線立委候選人謝淑亞（前右三）站台。（許素惠攝）

國民黨雲林縣山、海線立委候選人謝淑亞、張嘉郡18日上午成立競選總部，黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、前新北市長朱立倫大力助選，齊聲呼籲讓擅長行銷的謝淑亞，以及年輕有活力的張嘉郡當選立委，讓該黨國會過半，協助韓國瑜當選總統、完全執政。

吳敦義、朱立倫與郝龍斌穿插趕場，先後為謝淑亞、張嘉郡站台，雲林縣長張麗善、議長沈宗隆等人，也忙著兩邊跑，兩場成立大會各齊聚數千人參與，「加油」、「凍選」聲不絕，氣氛強強滾。

郝龍斌大讚謝淑亞當過鄉鎮市長、議員及農會總幹事，行政經驗豐富，也擅於行銷。張嘉郡年輕有為，先前2屆立委為雲林爭取高鐵等建設，兩人都是最好的立委人選。

吳敦義也稱讚謝行政資歷完整，是行銷第一人，他當行政院長時，張建議雲林要有高鐵站，兩人進入立法院，可再為雲林爭取更多建設。

朱立倫說，張嘉郡年輕有想法，爭取高鐵繁榮雲林，也努力幫助農民行銷蔬菜水果，是立委的第一人選。

吳郝朱並疾呼大家總統支持韓國瑜，政黨票投國民黨，讓該黨完全執政，帶領台灣更好。

(中時 )