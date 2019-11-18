弘光科大無人機課程，邀請青農示範植保機操作。（陳淑娥攝）

無人機證照將於明年3月31日上路，弘光科大積極培育種子飛手，聘請民航局遙控無人機術科審查委員黎東碩，擔任智慧科技學院無人機籌備組組長授課，更請銀通無人機公司支援一台40萬元農業植保機，供學生練習組裝、實操體驗，希望能夠順利考取證照，多一份職場競爭力。

智慧科技學院院長黃文鑑表示，學校規畫3年推動無人機課程計畫，將投入千萬元經費，逐年添購不同等級無人機教學設備，主要以民航局證照的無人機考訓為主，培養環安系、資工系、文創系、運休系等系學生具備無人機證照及實際操作專長，希望未來與台中市政府、台灣雲端物聯網產業、工研院及相關產業合作，推動弘光科大成為同時擁有無人機培訓課程及現地考照的專業培訓機構。

黃文鑑指出，學校目前大力推動無人機課程，預計明年4月徵選校內30名專業飛手隊隊員，隊員除了要修習無人機相關課程外，也要有超過36小時以上的實際飛行經驗，或是取得相關證照，更將媒合學生進入台灣最大無人機上櫃集團實習，讓學生獲得畢業即就業的發展機會。

黎東碩表示，課程內容包含民航局要求6大術科，如定點起降及四面停懸、側面停懸及前進後退、八字水平圓、高度保持五邊飛行等；這一學期選修課人數爆滿60人，下學期起將限制選修人數為40人，更高階專業培訓班更將限制只有15人，讓大家有充足時間操作。

黎東碩強調，用無人機噴灑農藥不僅節省時間更能均勻噴灑，但目前農噴公司找不太到飛手，因此，課程特別規畫讓學生組裝一台15公斤、要價40萬元植保機，也訓練學生操作專業拍電影用無人機Inspire2，依目前市場薪資行情，有經驗飛手年薪將有200萬元。

無人機操作課程也吸引不少女學生選修！環安系陳逸嫻說，無人載具產業、高科技應用是未來趨勢，「系上好不容易有這課程，當然要選修」，儘管一開始操作擔心墜機、撞到人，但經過老師指導及下課練習，已經越來越有心得。

依民航局無人機管理規則，操作2公斤以上無人機便須取得普通和專業操作照(政府機關、學校或法人執行業務)，任何無人機超過15公斤以上勢必需要考取專業操作證I級，25公斤到150公斤要II級專業操作證，150公斤以上要有III級專業操作證。

(中時 )