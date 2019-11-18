高市觀光局主祕高美蘭無端捲入市長韓國瑜購屋風波，今天她接受本報專訪時無奈說，民進黨議員只會打烏賊戰，綠色恐怖讓很多人不敢發聲，她上次到議會備詢時，準備很多資料，卻一句話都不給她講，只是一味被羞辱，有了前車之鑑，決定請長假，還給議會乾淨議事空間。

高美蘭表示，自己問心無愧，不怕去做說明，只是年初她剛到任的時候，被調去議會備詢，狂打她公私不分、喬版稅，利用主祕職責壓迫人家等等不實指控，從頭到尾她只是被羞辱，這就是民進黨議員目的，當時她也準備豐沛資料要澄清，卻啞巴吃黃蓮。

「我去什麼都不能講，只會一直被羞辱，變成很像事實，我拒絕做這樣的事！」她直說，她個人事小，也呼籲大家將心力關注在總統大選，不同候選人政見及關心國家的未來，以及關心高雄的市政。

她多次被貼標籤指為「夫人幫」，她認為，民進黨高雄市議員這種心態很糟糕，她認識市長、佳芬姊，這是無法改變的事實，但當初「他們請我來，相信我」，是因為自己專業能力受到肯定，市議員該與市府同心努力拚市政，而非把市府官員一個個抹黑打掉，難道高雄爛了，他們就可以接手嗎？

她直說，綠色恐怖讓很多人不敢發聲，原來有意幫高雄的人也會卻步，這對高雄來說是最糟的一件事，會讓高雄發展停頓，衷心呼籲改變他們的思維，如果今天能用很正向的方式來協助市政，市民會看到他們不一樣，不是只會抹黑，也是可以做事的，應該讓社會正向循環。

至於請事假1個月，有議員要她乾脆請辭。她說，不管怎麼做都有意見，但不想被說是「落跑主祕」，自己很坦然接受調查，不過這國家還有很多重要事情需要關心，韓市長希望打乾淨的選舉，「我也很衷心期盼等到沒有顏色、有公理正義的社會」。

她還提到，首次擔任公職第一次申報財產，依規定現金、存款及股票未達新台幣100萬元門檻，即可不申報，當時報到確實沒超過100萬，買屋是在多年前不是現在，「時空會轉變，錢也會花光」，資產的增減有一定過程，全是個人努力的痕跡，並非倚靠公職身分非法取得，她堅信公道自在人心，自有清白之時。

(中時 )