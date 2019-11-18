國民黨總統提名人韓國瑜、張善政今日上午至中選會登記，正式成為2020大選正副總統參選人。韓國瑜接受媒體訪問時指出，「民進黨傻傻地以為得民調得天下，但韓國瑜相信得民心才能得天下。」韓國瑜說，只要去看過雙方陣營的造勢場合就知道，民進黨的支持者都在等便當，但是國民黨的支持者都在等一個人。現場群眾也對國政配高喊「庶民蔣經國 數位孫運璿。」

今日現場由國民黨立委許淑華擔任主持人，另國民黨青年團總團長田方倫、青年部主任蕭敬嚴，以及韓國瑜競辦發言人何庭歡、韓辦青年團召集人林欣諭、國政顧問團發言人黃曼昕今日也陪同到場，現場支持民眾約上百人。

韓國瑜表示，這場選戰全球華人都在關注，希望可以打一場乾淨文明健康的大選。讓中華民國2300萬的人民決定，台灣未來由誰來領導。韓國瑜指出，將會和張善政以陽光氣氛、美麗台灣、燦爛未來為戮力的目標，來打這場選戰。韓國瑜說，未來會大力培養年輕人，因為投資年輕人就是投資國家未來。

張善政說，未來將當韓國瑜的分身，到全台各地走透透傾聽民意。韓陣營所端出長照、教育、青年、數位政策，絕對可以把台灣帶向未來，請大家拭目以待。張善政也呼籲，希望年輕人能夠放下成見，跳脫統獨意識，來看誰的政策對台灣最有幫助。

韓國瑜也表示，保護中華民國，全球華人，人人有責。韓國瑜也呼籲，海外僑胞朋友，踴躍回台投票。

韓國瑜也說，如果台灣人民過得非常幸福，那蔡英文總統保證連任，但如果人民過得非常辛苦，又對未來感到害怕，那保證當選的將是韓國瑜。

韓國瑜也表示，對未來與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，禿子、漢子、燕子，三子合體有絕對的信心，且三人也都瞭解這場選舉關係到台灣2300萬同胞的生死存亡。韓國瑜說，等到時機成熟再跟大家報告。韓國瑜重申，有絕對的信心，大家都會團結起來。

(中時 )